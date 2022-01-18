Şanlıurfa'da darbedilen sağlık çalışanı yaşadıklarını anlattı

Bir hastanın yakını tarafından takip edilerek darbedilen Mustafa Aslan, "Ben hastanın sağlığı için çabalarken, dışarıdan gelen yakını beni darbetti" dedi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli sağlık çalışanı Mustafa Aslan, damar yolu açtığı hasta bir çocuğun yakınıyla tartışma yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, "kasten yaralama, mala zarar verme, yağma" suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"3 KİŞİ TUTUKLANDI"

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

"BEN HASTANIN SAĞLIĞI İÇİN ÇABALARKEN, YAKINI GELİP, BENİ DARBETTİ"

Sağlık çalışanı Mustafa Aslan, açıklamasında, takip edildiklerini ve darbedildiğini söyledi.

Aslan, "Hastanenin çocuk acil bölümünde çalışıyorum. Arkadaşım bana bir hastanın geldiğini söyledi. Ben o sırada hastanın yanına giderek ilgilendim. Hastanın nesi var nesi yok diye sorular sordum. Herhangi bir tedavi önceden yapılmış mı diye soru sordum. Dışarıdan bir hasta yakını gelerek, bana 'ne var, ne soruyorsun, hele gel bir dışarı gel, senin burada ölümün çıkar' diye tehdit etmeye başladı. O anda orada bir tartışma durumu oldu daha sonra tehditlerde devam etti. Ben de korktuğum için durumu güvenliğe ve polise bildirdim. Ben hastanın hastalığını öğrenmeye çalışırken, onu sağlığı için çabalarken, dışarıdan yakını gelip beni tehdit etti. Ben bu duruma anlam veremedim. Ben onun için yabancı biriyken, bana gelip, beni ölümle tehdit etti.





"KARAKOL ÇIKIŞINDA HASTANEYE DOĞRU GELİRKEN ARACIMIZIN ÖNÜ KESİLDİ"

Hastanede çok zor şartlar altında çalıştığımızı söylemek istiyorum. Hastanesi olduğu için çok gürültülü ve zaman zaman birbirimizin sesini duyamıyoruz. Çocuklar ağlıyor, hasta yakınları bir yandan konuşuyorlar. Onun için çok gürültü oluyor, zaman zaman biz de yüksek sesle konuşabiliyoruz. Bu duruma hasta yakınları anlayışla karşılık vermesini bekliyoruz. Hastaneden çıktıktan sonra beni ölümle tehdit eden hasta yakınlarından şikayetçi olmak için karakola gittik. Arkadaşımla beraber karakol çıkışında hastaneye doğru gelirken, aracımızın önü kesildi. Aracımıza zarar verdiler bizi de darbettiler. Yüzümü kolumu ve ayağımı darbettiler. İfadeleri sonrası mahkemeye sevk edildiklerini duydum 4 kişiden 3'ü tutuklanmış. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar." ifadelerini kullandı.