Şanlıurfa'da dereye düşen kız çocuğundan acı haber

Şanlıurfa'da 5 gün önce dereye düşen 11 yaşındaki kız çocuğundan üzücü haber geldi.
16 Mart'ta Ceylanpınar ilçesine bağlı Saraççeşme Mahallesi'nin Boncuklu mezrasında meydana gelen olayda, 11 yaşındakiFatma Sezer isimli kız çocuğu kardeşi ile Cırcıp Deresi'nden su almaya gittiklerinde sel sularının etkisiyle su seviyesi yükselen dereye düştü.
Akıntıya kapılan kız çocuğu aranıyordu
Akıntıya kapılan kız çocuğunun bulunması için olay yerine giden jandarma ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı.
Şanlıurfa, Erzurum ve Diyarbakır'dan bölgeye giden su altı arama kurtarma timleri, kız çocuğunu düştüğü bölgenin 4 kilometre uzağında buldu.
Cansız bedeni bulundu
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Ceylanpınar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.