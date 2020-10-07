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- Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşine işkence eden cani
Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşine işkence eden cani
- DHA
- 07.10.2020 - 20:34
Suriye'den Türkiye'ye gelen İlyas Arık, dini nikahlı eşi 28 yaşındaki M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine yerleşti.
Arık, eve kilitlediği eşine işkence yapmaya başladı.
ZİNCİRLE DÖVÜP TIRNAKLARINI SÖKTÜ
Cani koca, talihsiz kadını 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını söktü.
Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, M.N.'yi kurtardı.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi.
Şanlıurfa'da eşine işkence yapan cani koca tutuklandı VİDEO
CANİ KOCA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İlyas Arık'ı yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
İlyas Arık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.