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    Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşine işkence eden cani

    Eşini eve kilitleyerek günlerce işkence edip tırnaklarını söken koca tutuklandı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 20:34
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    Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşine işkence eden cani

    Suriye'den Türkiye'ye gelen İlyas Arık, dini nikahlı eşi 28 yaşındaki M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine yerleşti.

    Arık, eve kilitlediği eşine işkence yapmaya başladı.

    ZİNCİRLE DÖVÜP TIRNAKLARINI SÖKTÜ

    Cani koca, talihsiz kadını 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını söktü.

    Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, M.N.'yi kurtardı.

    Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi.

    Şanlıurfa'da eşine işkence yapan cani koca tutuklandı VİDEO

    Şanlıurfa da, dini nikahlı eşine işkence eden cani #1

    CANİ KOCA YAKALANDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İlyas Arık'ı yakalayarak gözaltına aldı.

    Şanlıurfa da, dini nikahlı eşine işkence eden cani #2

    TUTUKLANDI

    İlyas Arık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

    Şanlıurfa da, dini nikahlı eşine işkence eden cani #3

    Şanlıurfa da, dini nikahlı eşine işkence eden cani #4

    Şanlıurfa da, dini nikahlı eşine işkence eden cani #5

    Şanlıurfa da, dini nikahlı eşine işkence eden cani #6

    Şanlıurfa da, dini nikahlı eşine işkence eden cani #7

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