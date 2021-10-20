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- Şanlıurfa'da dini nikahlı eşler arasında başlayan kavga ölümle sonuçlandı
Şanlıurfa'da dini nikahlı eşler arasında başlayan kavga ölümle sonuçlandı
- DHA
- 20.10.2021 - 16:48
- Güncelleme : 20.10.2021 - 17:05
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayan 43 yaşındaki Halim Çakırtaş ve 34 yaşındaki Aynur Arslan arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrasında Aynur Arslan evi terk ederek babası Hacı Arslan'ın yanına yerleşti.
Hacı Arslan'ın evine giden Çakırtaş, eşini evine geri götürmek istedi.
ARACINDAN ALDIĞI AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ
Aynur Arslan'ın gitmek istememesi üzerine Çakırtaş, aracından av tüfeğini alıp Aynur ve Hacı Arslan'ı öldürürken olay anında evde bulunan Arslan'ın 5 yaşındaki akrabasını da yaraladı.
Olayın ardından tutuklanan Çakırtaş hakkında açılan davanın 6'ncı ve son karar duruşması, Siverej 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.
"PİŞMANIM" DEDİ
Duruşmaya, Arslan Ailesi'nin avukatları ve davaya dahil olan Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar katıldı.
Tutuklu bulunduğu Siverek Kapalı Cezaevi'nden getirilen Çakırtaş, pişman olduğunu söyleyerek tasarlayarak katliam yapmadığını, kendisini savunduğunu belirtti.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Savunmaların ardından Mahkeme Heyeti, sanık Çakırtaş'a 'kasten öldürmek ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi
Kararda herhangi bir indirim uygulanmadı.