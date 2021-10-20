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    Şanlıurfa'da dini nikahlı eşler arasında başlayan kavga ölümle sonuçlandı

    Eşiyle tartıştıktan sonra babasının evine giden Aynur Arslan, eşinin isteği üzerine geri dönmediği için babası ile birlikte av tüfeğiyle öldürüldü.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:05
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    Şanlıurfa'da dini nikahlı eşler arasında başlayan kavga ölümle sonuçlandı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayan 43 yaşındaki Halim Çakırtaş ve 34 yaşındaki Aynur Arslan arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sonrasında Aynur Arslan evi terk ederek babası Hacı Arslan'ın yanına yerleşti.

    Hacı Arslan'ın evine giden Çakırtaş, eşini evine geri götürmek istedi.

    ARACINDAN ALDIĞI AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

    Aynur Arslan'ın gitmek istememesi üzerine Çakırtaş, aracından av tüfeğini alıp Aynur ve Hacı Arslan'ı öldürürken olay anında evde bulunan Arslan'ın 5 yaşındaki akrabasını da yaraladı.

    Olayın ardından tutuklanan Çakırtaş hakkında açılan davanın 6'ncı ve son karar duruşması, Siverej 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

    Şanlıurfa da dini nikahlı eşler arasında başlayan kavga ölümle sonuçlandı #1

    "PİŞMANIM" DEDİ

    Duruşmaya, Arslan Ailesi'nin avukatları ve davaya dahil olan Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden avukatlar katıldı.

    Tutuklu bulunduğu Siverek Kapalı Cezaevi'nden getirilen Çakırtaş, pişman olduğunu söyleyerek tasarlayarak katliam yapmadığını, kendisini savunduğunu belirtti.

    Şanlıurfa da dini nikahlı eşler arasında başlayan kavga ölümle sonuçlandı #2

    MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Savunmaların ardından Mahkeme Heyeti, sanık Çakırtaş'a 'kasten öldürmek ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi

    Kararda herhangi bir indirim uygulanmadı.

    Şanlıurfa da dini nikahlı eşler arasında başlayan kavga ölümle sonuçlandı #3

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