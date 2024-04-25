Şanlıurfa'da doktorun can verdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı Şanlıurfa'da hastane acil servisinde çalışan doktorun yaşamını yitirdiği 6 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi çıkışında Birecik Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Mustafa Güder'in (26) de içerisinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Güder, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Kaza anı kamerada

Doktorun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)