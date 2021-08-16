Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Şanlıurfa'nın Muradiye Mahallesi’nde, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOPA VE DÖNER BIÇAKLARI HAVADA UÇUŞTU

Kavgada; taş, sopa ve döner bıçakları kulanıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga VİDEO

