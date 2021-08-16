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    Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga

    Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:55
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    Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga

    Şanlıurfa'nın Muradiye Mahallesi’nde, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    SOPA VE DÖNER BIÇAKLARI HAVADA UÇUŞTU

    Kavgada; taş, sopa ve döner bıçakları kulanıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

    Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga VİDEO

    Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga #1

    Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga #2

    Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga #3

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