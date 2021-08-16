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Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga
Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
- DHA
- 16.08.2021 - 13:57
- Güncelleme : 16.08.2021 - 15:55
Şanlıurfa'nın Muradiye Mahallesi’nde, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SOPA VE DÖNER BIÇAKLARI HAVADA UÇUŞTU
Kavgada; taş, sopa ve döner bıçakları kulanıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga VİDEO