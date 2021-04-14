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    Şanlıurfa’da drone destekli silah operasyonuna 1 tutuklama

    Jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik drone destekli düzenlediği operasyonda tüfek, tabanca ve mermiyle yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 17:20
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    Şanlıurfa’da drone destekli silah operasyonuna 1 tutuklama

    Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

    Şafak vakti yapılan dronE da kullanılan operasyonda kırsal Karacadağ Mahallesi’ndeki 2 ev ve arazide arama yapıldı.

    Aramalarda 1 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait 10 şarjör ile 250 mermi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adlide mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şanlıurfa’da drone destekli silah operasyonuna 1 tutuklama #1

    Şanlıurfa’da drone destekli silah operasyonuna 1 tutuklama #2

    Şanlıurfa’da drone destekli silah operasyonuna 1 tutuklama #3

    Şanlıurfa’da drone destekli silah operasyonuna 1 tutuklama #4

    Şanlıurfa’da drone destekli silah operasyonuna 1 tutuklama #5

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