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    Şanlıurfa'da düğünde gürültü uyarısı yapan polislere saldırdılar

    Şanlıurfa'da sokak düğününde gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı ve silahla ateş açıldığı ihbarına giden polisler saldırıya uğradı. 3 polis yaralanırken 10 kişi gözaltına alındı.
    • 21.05.2022 - 02:15
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    Şanlıurfa'da düğünde gürültü uyarısı yapan polislere saldırdılar

    Gece geç saatlerde Zirve Mahallesinde sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtıkları iddiasıyla çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu.

    Polisin uyarısına sinirlenip saldırdılar

    Bunun üzerine olay yerine gelen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Bu duruma öfkelenen bir grup kendilerini uyarmaya gelen polislerle tartıştı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, polise tekme ve yumrukla saldırılması üzerine olay yerine destek ekipler çağırıldı.

    Şanlıurfa da düğünde gürültü uyarısı yapan polislere saldırdılar #1

    10 kişi gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre; ihbarla gelen ekipler, toplanan kalabalığa biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaşanan arbedede çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, polise saldırdıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı.

    Şanlıurfa da düğünde gürültü uyarısı yapan polislere saldırdılar #2

    3 polis hafif yaralandı

    Hafif şekilde yaralanan 3 polis ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan 10 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan olayın ardından düğün sonlandı.

    Şanlıurfa da düğünde gürültü uyarısı yapan polislere saldırdılar #3

    Şanlıurfa da düğünde gürültü uyarısı yapan polislere saldırdılar #4

    Şanlıurfa da düğünde gürültü uyarısı yapan polislere saldırdılar #5


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