Şanlıurfa’da düğünü kana bulayan zanlı yakalandı

- Şanlıurfa Karaköprü'de bir sünnet düğününde tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açan zanlı, 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu.
- Olay sonrası kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
- Saldırgan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde 44 yaşındaki bedensel engelli Mehmet E., evine geldiğinde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park yeri bulamadı.
Bu sebeple düğün sahipleriyle sözlü tartışmaya giren Mehmet E., olayın büyümesi üzerine aracından pompalı tüfeğini alarak kalabalığın üzerine ateş açtı.
1 ÖLÜ 6 YARALI
Olayda 17 yaşındaki lise öğrencisi İklimya Subay hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi de yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası aracıyla kaçan saldırgan emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.