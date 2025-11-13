Şanlıurfa’da düğünü kana bulayan zanlı yakalandı Karaköprü ilçesinde bir sünnet düğününde tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.