Şanlıurfa’da duruşmadan çıkan taraflar, adliye önünde kavga etti

Şanlıurfa’da duruşmadan çıkan taraflar, adliye önünde kavga etti

Tazminat davasından çıkan tarafların Şanlıurfa Adliyesi bahçesindeki kavgasında, tarafları ayırmaya çalışan 5 güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.

Şanlıurfa’da, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir tazminat davasından çıkan iki grup, öğle saatlerinde Şanlıurfa Adliyesi bahçesinde kavga etmeye başladı.

Özel güvenlik görevlileri, kavgayı ayırabilmek için araya girdi.

Kavga eden şahıslara müdahale eden özel güvenlik görevlisi Adem Ç., İbrahim G., Mehmet G., Hüseyin G. ve Aydın G. bıçakla yaralandı.

POLİS VE JANDARMA MÜDAHALESİ

Taraflara polis ve jandarma ekipleri de müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgaya karıştığı tespit edilen kişilerden bazıları gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa’da duruşmadan çıkan taraflar, adliye önünde kavga etti VİDEO

