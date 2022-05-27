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    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kameraya yansıdı

    Cadde üzerindeki eczaneye güpegündüz silahlı saldırı gerçekleşti. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
    • 27.05.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 14:59
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    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kameraya yansıdı

    Şanlıurfa'nın Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre eczanenin önüne motosikletle kimliği belirsiz 2 kişi geldi.

    Motosikletteki şüphelilerden birisi güpegündüz yanındaki tüfekle eczaneye ateş açtı. Saldırıda camları kırılan eczanede bulunan 5 kişi kendilerini yere atarak, korumaya çalıştı.

    Olayda can kaybı yaşanmadı

    Tüfekle ateş açtıktan sonra şüpheliler kaçarken, kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polisler sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre polis, güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kamerada

    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kameraya yansıdı #1

    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kameraya yansıdı #2

    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kameraya yansıdı #3

    Şanlıurfa’da, eczaneye tüfekli saldırı kameraya yansıdı #4


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