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    Şanlıurfa'da el konulan eksik gramajlı ekmekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

    Zabıta ekiplerince fırınlara yönelik düzenlenen denetimlerde, eksik gramajlı ekmeklere el konuldu. Ekmekler, bölgedeki yoksul ailelere verildi.
    • 31.05.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:39
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    Şanlıurfa'da el konulan eksik gramajlı ekmekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki zabıta ekipleri, ekmek fırınlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

    Düzenlenen denetimlerde fırınlar, hijyenik kurallara uyulup uyulmadığının yanı sıra gramaj kontrolü açısından da değerlendirildi.

    Uygun olmayan işletmelere ceza

    Denetimlerde tarihi geçmiş gazlı içecek ve gramajı eksik ekmeğin olduğunu belirlenirken bu ürünlere el koyan zabıta ekipleri, işletmeler hakkında "Kabahatler Kanunu" kararıyla cezai işlem uyguladı.

    Ekmekler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

    Sağlıksız gıdaların satışını engellemek amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, el konulan gazlı içecekleri imha etti. El konulan ekmekler ise Ceylanpınar ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıldı.

    Şanlıurfa'da el konulan eksik gramajlı ekmekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı VİDEO


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