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    Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç öldü

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki Halil Beyunca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 14:09
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    Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç öldü

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şenocak Mahallesi’ndeki elektrik trafosuna temas eden 17 yaşındaki Halil Beyunca akıma kapıldı.

    Ağır yaralanan Beyunca, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Beyunca’nın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan genç öldü ViDEO

    Halil Beyunca

    Halil Beyunca

    Halil Beyunca

    Halil Beyunca

    Halil Beyunca

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