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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İnşaatta çalışan 39 yaşındaki Abdullah Demirdil, elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirdil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.