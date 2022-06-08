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- Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İnşaatta çalışan 39 yaşındaki Abdullah Demirdil, elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirdil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 08.06.2022 - 15:01
- Güncelleme : 08.06.2022 - 15:19
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaatta çalışan 39 yaşındaki Abdullah Demirdil, elektrik teline temas edince akıma kapıldı.
Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevkedildi. Demirdil, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede hayatını kaybetti
Demirdil, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demirdil’in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
İHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.