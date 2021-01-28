Şanlıurfa'da Elif'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Şanlıurfa'da Elif'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Şanlıurfa'da 18 yaşındaki Elif Bereket'e çarpıp ölümüne neden otomobilin sürücüsü Ali Badıllı, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi yaşanan olayda, üniversite sınavlarına hazırlanan 18 yaşındaki Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada, hızla gelen iki otomobilden birisi Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, hastanede yaşamını yitirdi.

KAZADAN SONRA KAÇTI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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ARAÇ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, geçiş güzergahı üzerinde de çalışma yaptı. 34 JV 0990 plakalı otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu.

CAMDA ELİF'İN KOPAN SAÇ TELLERİ TESPİT EDİLDİ

Kaza sırasında otomobilin parçalanan camında ise Elif Bereket’in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi. Otomobile el koyan polis, sürücü Ali Badıllı’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ali Badıllı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.









