Şanlıurfa’da emekli öğretmen bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'da, bıçaklanmış olarak bulunan 73 yaşındaki emekli öğretmen Halit Baziki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öğleden sonra Şanlıurfa'nın Alibaba Mahallesinde meydana gelen olayda vatandaşlar, kanlar içerisinde yerde haraketsiz yatan birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANDI, HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından bıçakla yaralanan Halit Baziki'yi, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Halit Baziki, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baziki’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.F.B.’yi gözaltına aldı.