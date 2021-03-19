Polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Şanlıurfa’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında yabacı uyrukluların da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

10 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyonda fuhuş suçundan elde edilen 31 bin TL paraya el koyulurken, fuhuş yapan yabancı uyruklu 10 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Harran Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

11 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sek edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 11 tutuklama VİDEO