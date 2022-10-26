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Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100'den fazla gözaltı

Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100'den fazla gözaltı

Kentte 'Kökünü Kurutacağız' operasyonu kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 765 jandarma personeli, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.