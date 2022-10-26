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    Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100'den fazla gözaltı

    Kentte 'Kökünü Kurutacağız' operasyonu kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 765 jandarma personeli, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.
    • 26.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:40
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    Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100'den fazla gözaltı

    Güvenlik güçleri yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

    Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    63 adrese eş zamanlı baskın

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

    3 ay süren çalışmaların ardından baskın için düğmeye basan ekipler, bu sabah operasyonu başlattı.

    'Kökünü Kurutacağız' adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 63 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu baskını ViDEO

    Şanlıurfa da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100 den fazla gözaltı #1

    765 jandarma görevde

    DHA'nın aktarımına göre; 765 jandarma personelinin katıldığı operasyonda, 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

    Öte yandan yapılan arama çalışmalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

    İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın yönettiği operasyonda, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

    Şanlıurfa da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100 den fazla gözaltı #2

    Şanlıurfa da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100 den fazla gözaltı #3

    Şanlıurfa da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100 den fazla gözaltı #4

    Şanlıurfa da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100 den fazla gözaltı #5

    Şanlıurfa da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100 den fazla gözaltı #6

    Şanlıurfa da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100 den fazla gözaltı #7

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    Şanlıurfa da eş zamanlı uyuşturucu baskını: 100 den fazla gözaltı #10


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