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    Şanlıurfa'da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı

    Şanlıurfa’da, Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşi M.N.'yi, 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek, işkence yaptı.
    • DHA
    • 07.10.2020 - 10:00
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    Şanlıurfa'da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı

    Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı.

    İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti.

    KOMŞULARI İHBAR ETTİ

    3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu.

    Şanlıurfa da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı #1

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

    CANİ KOCA YAKALANDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı VİDEO

    Şanlıurfa da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı #2

    Şanlıurfa da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı #3

    Şanlıurfa da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı #4

    Şanlıurfa da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı #5

    Şanlıurfa da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı #6

    Şanlıurfa da eşini eve kilitleyip günlerce işkence yaptı #7

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