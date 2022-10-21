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Şanlıurfa'da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı

Şanlıurfa'da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı

Kıskançlık krizi nedeniyle tartıştığı eşini ruhsatsız tabancayla başından ve ensesinden vurarak ölümüne neden olan şahıs, çocuklarıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalanarak polise teslim edildi.