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    Şanlıurfa'da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı

    Kıskançlık krizi nedeniyle tartıştığı eşini ruhsatsız tabancayla başından ve ensesinden vurarak ölümüne neden olan şahıs, çocuklarıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalanarak polise teslim edildi.
    • 21.10.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 14:05
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    Şanlıurfa'da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı

    Kadın cinayetinin yeni adresi Şanlıurfa...

    Sabah saatlerinde yaşanan olayda, Suriye uyruklu Hena Şeyh Muhammed ile eşi Fariz Alhilal arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

    Tansiyonun yükselmesiyle çift arasında arbede yaşandı.

    Tabancayla başından ve ensesinden vurdu

    Bunun üzerine öfkeli eş Fariz Alhilal, oturdukları dairenin balkonunda eşi Hena Şeyh’i çocuklarının yanında ruhsatsız tabancayla başından ve ensesinden vurdu.

    Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eş ise çocuklarını yanına alarak evden kaçmaya çalıştı.

    Şanlıurfa da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı #1

    Mahalleli kıskıvrak yakaladı

    Bu sırada silah seslerini duyan mahalleli, kaçmaya çalışan şahsı yakalayarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

    Şanlıurfa'da eşini vurarak öldürdü VİDEO

    Hayatını kaybetti

    Öte yandan sağlık ekipleri yapılan kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Hena Şeyh Muhammed'in cansız bedeni olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

    Şanlıurfa da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı #2

    8 dosyası olduğu belirlendi

    Hena Şeyh Muhammed'in yanı sıra 2 kadınla daha birlikte yaşadığı öğrenilen Fariz Alhilal'in 'yaralama' suçundan poliste 8 kaydı olduğu ortaya çıktı.

    DHA'nın aktarımına göre; olayın şokunu yaşayan çiftin çocukları ise polis ekiplerince teselli edilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı #3

    Şanlıurfa da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı #4

    Şanlıurfa da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı #5

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    Şanlıurfa da eşini öldüren şahıs mahalleli tarafından yakalandı #10


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