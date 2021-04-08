Şanlıurfa'da evde mangal keyfi yangına neden oldu

Şanlıurfa'da evde mangal keyfi yangına neden oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depo olarak kullanılan evde mangal keyfi yangınla son buldu.

Şanlıurfa'da Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen yangında ikinci el ayakkabı ve giysilerin içerisinde bulunduğu depo olarak kullanılan evde, mangal keyfi yapmak isteyen ev sahibi, mangal ateşinin etrafa sıçramasıyla evi yaktı.

Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan bir kadın iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

MANGAL KEYFİ PAHALIYA PATLADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonrası evde bulunan çok sayıda malzeme ile ayakkabı ve giysiler yanarak kül oldu.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da evde mangal keyfi yangına neden oldu VİDEO