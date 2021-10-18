Şanlıurfa’da evden atılan baba, 5 aydır otomobilin içinde yaşıyor

Birecik ilçesinde, eşi ve çocukları tarafından evden atılan Şaban Demirbilek, 5 aydır otomobilde yattığını söyledi. Kendisine şiddet uygulandığını belirten baba, yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Şaban Demirbilek (52), iddiaya göre ailesinde miras yüzünden şiddet gördükten sonra evden kovuldu.

Demirbilek, sürekli şiddete ve baskıya maruz kalınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Demirbilek ve eşi, birbirlerinden şikayetçi olunca dosya mahkemeye taşındı.

Mahkemede Şaban Demirbilek için 6 ay evden uzaklaştırma kararı çıkınca, baba Demirbilek geceleri otomobilde gündüzleri ise parklarda yaşamaya başladı.

İşsiz olduğu için geçinemediğini belirten Demirbilek, hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta kaldığını söyledi.

“CAMİNİN TUVALETİNDE BANYO YAPTIM HASTALANDIM”

Evden uzaklaştırma aldıktan sonra zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten ve yetkililerin duruma el atmasını isteyen Demirbilek, şu ifadeleri kullandı:

“Gündüz parklarda, geceleri de arabada yatıyorum. Korkuyorum. Kış geliyor, soğuktan yatamıyorum. En son gidip bir caminin tuvaletinde banyo yaptım, hastalandım. 15 gün boyunca Birecik Devlet Hastanesi yoğun bakımında kaldım.





“EŞİM BANA YA TARLANIN TAPUSUNU VERİRSİN YA DA BU EVDE SANA RAHATLIK YOK DİYOR”

Şimdi yine hastayım, perişanım, zor durumdayım. Benim mallarımı hepsini aldılar. Elimde hiçbir şey bırakmadılar, psikolojim bozuluyor. Şu an ben dilenci kılığında gibiyim. Eşim bana diyor ya tarlanın tapusunu verirsin ya da bu evde sana rahatlık yok. Daha sonra ben battaniyemi aldım çıktım dedim belki pişman olur, arar ama aramadı. Tam tersine gitmiş beni jandarmaya şikayet etmiş. Hepsi birlik oluyor birbirini tanıyorlar jandarmaya gidip ifade veriyorlar, şikayetler sonrası bana uzaklaştırma verildi.

“EVE NE ZAMAN GİTSEM YIRTICI HAYVAN GELMİŞ GİBİ BENİ KAMERAYA ÇEKİYOR”

Geçen yıl da bana 3 ay uzaklaştırma vermişti. Eşim, çocuklarımla bir oluyor bana şiddet uyguluyor, beni dövüyorlar. Benim hayat güvencem yoktur. Gün geçtikçe bu arabada hayat sağlığım bozuluyor. Eşimin pompalı tüfeği var, beni onunla tehdit ediyor. Ben ne zaman eve gitsem sanki bir yırtıcı hayvan gelmiş gibi beni kameraya çekiyor, bu kişi bize rahatlık vermiyor diyerek jandarmaya gidip şikayet ediyor.





“ARTIK KIŞ GELİYOR, HAVA SOĞUKTUR DAYANAMIYORUM”

Zaten benim kötü bir niyetim olsaydı bugüne kadar çocuklarım için çalışmazdım. Eşim çocuklarımı yanına çekerek birlik olup, bana karşı kışkırtıyor. Çocuklar da işine geldiği için benden tarlanın tapusunu istiyor. Ben de korkuyorum beni zorla kapı dışarıya atarlar. Şimdiden dışarıya atmışlar. Ben perişanım zor durumdayım, 5 aydır böyleyim. Bu araç içerisinde uyuyorum. Artık kış geliyor, hava soğuktur, dayanamıyorum. Lütfen Allah rızası için bu olaya bir el atın. En büyük oğlum 35 yaşında cami hocası, o bile bana şiddet uyguluyor.”