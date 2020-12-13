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    Şanlıurfa'da evi ateşe verip, 2 polisi yaraladılar

    Ev sahibinin evinden çıkmasını istemesine sinirlenen Suriyeli aile, evi yakmaya çalışarak 2 polisi bıçak ve sopalarla yaraladı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 18:19
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 18:23
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    Şanlıurfa'da evi ateşe verip, 2 polisi yaraladılar

    Şanlıurfa'ya bağlı Eyüp Nebi Mahallesi 3488 Sokak'ta 3 aydan beridir kiralarını ödemeyen 2’si çocuk 4 kadının bulunduğu eve gelen ev sahibi, kiracılarının evi boşaltmasını istedi.

    Ev sahibinin ısrarla kendilerini evden çıkartmak  istemesine kızan Suriyeliler, kapı ve pencereyi kilitleyip evi ateşe verdi.

    Evden çıkan dumanları fark eden komşuları olayların büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

    İhbarla olay yerine geçen itfaiye ekipleri kapısı kitli olan evin penceresini kırıp, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

    SOPA VE BIÇAKLARLA SALDIRILDI

    Bu sırada evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasını isteyen polise ise psikolojileri bozuk olduğu öğrenilen kadınlar taş, sopa ve bıçak atarak saldırdı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaşanan arbedede 2 polis vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polisler ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    4 GÖZALTI

    Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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