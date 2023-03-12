Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti Şanlıurfa'da birbirine bitişik iki ayrı iş yerinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiller Mahallesi Akçakale Caddesi üzerinde bulunan birbirine bitişik iki ayrı iş yerinde gece kalan ve ısınmak için soba yakan İsa Yıldırım (24), daha sonra uyumaya başladı.

Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı, iş yerine ve bitişiğinde bulunan bakkala sızdı.

İki iş yerini tamamen kaplayan gazdan zehirlenen araç kaplama merkezindeki İsa Yıldırım ile bakkalda uyuyan Mehmet Çap, olay yerinde hayatını kaybetti.

İş yerini tamamen kaplayan gazdan zehirlendiler

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme çalışması başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından cesetler cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.