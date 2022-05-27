Şanlıurfa'da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da aynı mahallede hizmet veren 2 fırın çalışanlarının ucuz ekmek satışı nedeniyle karıştığı silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Yeşildirek Mahallesi'nde fırın işleten Ramazan Çakmak, 200 ekmek fişini 500 TL yerine 450 TL'den mahalleliye sattı.

Niye fiyat kırdın deyip kavgaya tutuştular

50 liralık indirimden haberdar olan ve aynı mahallede fırın işleten Necmi Aslan, meslektaşları ile tartıştı.

Kısa sürede tartışma iki fırın çalışanlarının katılmasıyla büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

4 kişi yaralandı

DHA'nın aktardığına göre; mahalle sakinlerinin korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada Hasan Çakmak (17), Aziz Çakmak (42), Ramazan Çakmak (55) ve Necmi Arslan (47) yaralandı.

Olay yerinde bulunan 1 hafif ticari aracın ise camları taş ve sopalarla kırıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahallede polisin güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.