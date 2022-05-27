Petrol
113.91
-0.23%
Euro
17.5864
0.15%
Dolar
16.3646
0.10%
Altın
976.42
0.39%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
477.367
-2.78%
BTXN Coin
13.22
-0.60%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Şanlıurfa'da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

    Şanlıurfa'da aynı mahallede hizmet veren 2 fırın çalışanlarının ucuz ekmek satışı nedeniyle karıştığı silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
    • 27.05.2022 - 08:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

    Şanlıurfa Yeşildirek Mahallesi'nde fırın işleten Ramazan Çakmak, 200 ekmek fişini 500 TL yerine 450 TL'den mahalleliye sattı.

    Niye fiyat kırdın deyip kavgaya tutuştular

    50 liralık indirimden haberdar olan ve aynı mahallede fırın işleten Necmi Aslan, meslektaşları ile tartıştı.

    Kısa sürede tartışma iki fırın çalışanlarının katılmasıyla büyüyerek, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #1

    4 kişi yaralandı

    DHA'nın aktardığına göre; mahalle sakinlerinin korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan kavgada Hasan Çakmak (17), Aziz Çakmak (42), Ramazan Çakmak (55) ve Necmi Arslan (47) yaralandı.

    Olay yerinde bulunan 1 hafif ticari aracın ise camları taş ve sopalarla kırıldı.

    Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin sonlandırdığı kavgada yaralanan 4 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Mahallede polisin güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #2

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #3

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #4

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #5

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #6

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #7

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #8

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #9

    Şanlıurfa da fırıncılar fiyat yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı #10


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Yargı 34. bölüm 2. fragmanı: Ceylin birini acımadan öldürdü, Eren Komiser'in gözü yaşlı!
    Medya

    Yargı 34. bölüm 2. fragmanı: Ceylin birini acımadan öldürdü, Eren Komiser'in gözü yaşlı!

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü

    Görüş Bildir