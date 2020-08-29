400 lira ekmek borcunu isteyen fırıncının, borçlu ailenin saldırısına uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Esentepe Mahallesi’nde fırıncılık yapan Mustafa Göçmen, 400 lira ekmek borcu olan müşterisinden alacağını istedi.

İsmi öğrenilmeyen müşterisi Göçmen’e olumsuz yanıt verince aralarında sözlü tartışma başladı.

FIRINCIYA ODUNLA SALDIRDILAR

Tartışma bir süre sonra borçlu kişi ve yakınları ile fırın çalışanlarının kavgasına dönüştü. Fırının önünde yakacak olarak bulunan odun ve tahtaları sopa olarak kullanılan kavgayı görenler durumu polise bildirdi.

Şanlıurfa’da fırının önünde odunlu borç kavgası

8 YARALI

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan iki tarafı ayırdı.

Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kavgaya karışan bazı kişilerin ise gözaltına alındığı belirtildi.