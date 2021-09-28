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- Şanlıurfa’da, fıstık bahçesinde 17 kaçak göçmen yakalandı
Şanlıurfa’da, fıstık bahçesinde 17 kaçak göçmen yakalandı
Siverek ilçesindeki fıstık bahçesinde polisleri gören kaçak göçmenler, etraftaki mısır tarlalarına kaçtı. Kaçak göçmenler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
- DHA
- 28.09.2021 - 14:46
- Güncelleme : 28.09.2021 - 15:17
Şanlıurfa’da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’ndeki bir fıstık bahçesinde kaçak göçmen olduğu ihbarını alan ekipler herekete geçti.
Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark eden kaçak göçmenler, araziye dağılıp çevredeki mısır tarlaları arasında gizlendi.
İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİLER
Ekipler ile kaçak göçmenler arasında yaşanan kovalamaca sonucu 17 kaçak göçmen yakalandı.
Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.