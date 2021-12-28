Euro
13.3995
2.43%
Dolar
11.8575
2.66%
Altın
691.0650
2.49%
Borsa
1,850.48
-2.46%
Bitcoin
587.970
-0.85%
BTXN Coin
36.51
-1.19%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Şanlıurfa'da fren yerine gaza basılan otomobil öğrencilerin arasına daldı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil, okuldan çıkan öğrencilere çarptı. Kazada 11 kız öğrenci yaralandı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 18:35
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 18:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da fren yerine gaza basılan otomobil öğrencilerin arasına daldı

    Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi.

    Kimliği henüz öğrenilemeyen 63 N 2215 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca Siverek Kız Anadolu Lisesi’nden çıkarak evlerine dönen öğrencilerin arasına daldı.

    11 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Kazada, otomobilin çarpmasıyla etrafa savrulan; Songül Ötlü (16), Şahibe Nur Kırmızıgül (17), Merve Yeşildağ (14), Zelal Kılıç (16), Gizem Karaçalı (17), Zeliha Erkut (16), Berfin Bozdağ (14), Feyime Ağırtaş (16), Remziye Tuka (16), Merve Altınyüzük (16) ve Emine Gençdal (15), yaralandı.

    Yaralı öğrenciler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

    ARACINI BIRAKIP KAÇTI

    Yol kenarındaki taşlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise kayıplara karıştı.

    Polis, otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da fren yerine gaza basılan otomobil öğrencilerin arasına daldı #1

    Şanlıurfa da fren yerine gaza basılan otomobil öğrencilerin arasına daldı #2

    Şanlıurfa da fren yerine gaza basılan otomobil öğrencilerin arasına daldı #3

    Şanlıurfa da fren yerine gaza basılan otomobil öğrencilerin arasına daldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir