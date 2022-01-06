Şanlıurfa’da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 kadın, sınır dışı edildi

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 14 kadın, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şanlıurfa’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi ile Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere, fuhuş operasyonu düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda; 'fuhşa aracılık ve teşvik' ile 'fuhuş için yer temin etme' suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında Azerbaycan, Kırgızistan, Suriye ve Rusya uyruklu kadınların da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 60 lira ve 1220 dolar ele geçirildi.

14 KADIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Şüpheliler arasındaki yabancı uyruklu 14 kadın, emniyette işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

GÖÇ İDARESİ İLE MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.