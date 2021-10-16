Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 8’i serbest kaldı. Operasyonun Akçakale, Ceylanpınar ve Harran ilçelerinde yapıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye para karşılığından göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarda, sınır hattından para karşılığında yasa dışı yollarla göçmenlerin geçişini yapan bir şebekenin tespit edilmesi üzerine, Akçakale, Ceylanpınar ve Harran ilçelerine düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

8’İ SERBEST KALDI, 22’Sİ SORGULANIYOR

Şüphelilerden 8'i alınan ifadelerinin üzerinden serbest bırakılırken, 22'sinin işlemleri İl Jandarma Komutanlığı’nda devam ediyor.