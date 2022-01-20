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    Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı

    Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 20:43
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 20:46
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    Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda iki otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör ise gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Düzensiz göçmenler de geri gönderilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı VİDEO

    Şanlıurfa da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı #1

    Şanlıurfa da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı #2


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