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- Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.
- İHA
- 20.01.2022 - 20:43
- Güncelleme : 20.01.2022 - 20:46
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda iki otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör ise gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler de geri gönderilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı VİDEO