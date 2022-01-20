Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda iki otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de geri gönderilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığında 6 organizatör tutuklandı VİDEO