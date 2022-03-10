Şanlıurfa'da göğsünden ve başından vurulmuş ceset bulundu

Arazide park halindeki otomobilde başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş cesedin, Hacı Bay'a ait olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde sabah saatlerinde arazide park edilen otomobili fark eden çevredekiler, şüphelenip durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, araçta Hacı Bay'ın tabancayla başından ve göğsünden vurulmuş cesedini buldu.

MORGA KALDIRILDI

Bay'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobildeki incelemede ayrıca çok sayıda mermi bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.













