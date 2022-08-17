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    Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu

    Şanlıurfa Akçakale'de serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu gölette yüzen Abdülbaki ve Salih Atsak isimli kuzenler boğularak hayatını kaybetti.
    • 17.08.2022 - 23:04
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    Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu

    Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, amca çocukları Abdülbaki ve Salih Atsak, sıcak havadan bunalınca serinlemek için tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölete girdi.

    2 kuzen boğuldu

    Yüzme bilmedikleri öğrenilen 2 kuzen bir süre sonra suda gözden kayboldu. Gölette giren çocukların kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine  jandarma ve sağlık ekipleri ile su altı dalgıç polisleri sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, dalgıçların gölette yaptıkları arama sonunda kuzenlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kuzenlerin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da gölete giren 2 kuzen boğuldu #1


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    Şanlıurfa da gölete giren 2 kuzen boğuldu #3

    Şanlıurfa da gölete giren 2 kuzen boğuldu #4

    Şanlıurfa da gölete giren 2 kuzen boğuldu #5

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