Şanlıurfa'da gölete giren 2 kuzen boğuldu

Şanlıurfa Akçakale'de serinlemek için su birikintisinin oluşturduğu gölette yüzen Abdülbaki ve Salih Atsak isimli kuzenler boğularak hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, amca çocukları Abdülbaki ve Salih Atsak, sıcak havadan bunalınca serinlemek için tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölete girdi.

2 kuzen boğuldu

Yüzme bilmedikleri öğrenilen 2 kuzen bir süre sonra suda gözden kayboldu. Gölette giren çocukların kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile su altı dalgıç polisleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, dalgıçların gölette yaptıkları arama sonunda kuzenlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kuzenlerin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



















