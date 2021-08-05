Euro
10.1214
0.81%
Dolar
8.5375
0.74%
Altın
495.33
0.27%
Borsa
1.425
0.8%
Bitcoin
323.529
-1.38%
EXEN Coin
23.37
-0.93%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Şanlıurfa'da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp

    Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında 'maske takma' meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 8 güvenlik görevlisi yaralandı.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp

    Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi’nde, güvenlik görevlileri ile maskesiz içeri girmek isteyen hasta yakınları arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    SOPALARLA SALDIRDILAR

    Hasta yakınları, güvenlik görevlilerine sopa ve tekmelerle vurmaya başladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

    8 GÖREVLİ YARALANDI

    Yaralanan güvenlik görevlileri Zeynel Abidin Kaya, Engin Kurt, Bayram Aslan, İbrahim Halil Savaş, Abdullah Delal Kızılkaya, Harun Kaya, Veysel Fırat ve Mustafa Kılıç, aynı hastanede tedaviye alındı. Hastanede önlem alan polis, kavga sonrası kaçan hasta yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı.

    Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Kamu Hastaneleri Başkanı Faruk Günak da Birecik Devlet Hastanesi’ne gelerek yaşanan olaya ilişkin bilgi alıp, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

    Şanlıurfa'da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp VİDEO

    Şanlıurfa da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp #1

    Şanlıurfa da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp #2

    Şanlıurfa da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp #3

    Şanlıurfa da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp #4

    Şanlıurfa da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp #5

    Şanlıurfa da hasta yakınlarından güvenlik görevlilerine darp #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir