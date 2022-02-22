Şanlıurfa'da hastanın kalçasından 10 kilo tümör çıktı

Siverek ilçesinde yaşayan şahsın kalçasında giderek büyüyen tümör, 10 kiloya ulaştı. Hasta çilesinden 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Şanlıurfa’dan Siverek ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mahmut Kaya’nın, 2 yıl önce kalça bölgesindeki leğen kemiğinde kitle ortaya çıktı.

Bu süre zarfında çeşitli hastanelere giden hastaya kanser tedavisi konuldu ve tedavisi başladı. Yaklaşık 2 aydır da kalça kemiğindeki tümörü yaklaşık 10 kilograma ulaşan hasta, son olarak Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne başvurdu.

3 SAATLİK OPERASYONLA TÜMÖR ALINDI

Burada Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Reşit Sevimli ve ekibi tarafından ameliyata alınan hasta, yaklaşık 3 saatlik başarılı bir operasyon ile hayatını mahveden dev tümörden kurtuldu. 2 aydır sırtüstü uzanamayan ve oturamayan hasta, ameliyat sonrası bu sorundan kurtulurken, kanser tedavisi ise devam ediyor.

"RİSKLİ OLDUĞU İÇİN HASTA AMELİYATTAN ÇEKİNMİŞ"

Başarılı ameliyata imza atan Doç. Dr. Reşit Sevimli, hastanın kendilerine kalça bölgesinde leğen kemiği ve çevresinde bulunan dev bir kitleyle başvurduğunu belirterek, “Neredeyse 2 yıldır bu kitleden muzdarip. Çeşitli tanılar almış. En son patolojisinde Malign Mezenkimal tümör dediğimiz kalça çevresinde yumuşak doku kanseri olarak geldi. Cerrahisi ile ilgili riskleri çok yüksek olduğu için hastamız ameliyattan çekinmiş ve tümörü zamanla dev boyutlara gelmiş. Biz hastamızı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’mizde gerekli tetkik ve tedavilerini planladıktan sonra hastamızı dün itibariyle 3 saatlik başarılı bir ameliyatla tümöründen kurtardık.” dedi.

"YÜZÜSTÜ YATMAKTAN KURTARDIK"

Aldıkları tümörün yaklaşık 10 kilogram olduğunu ifade eden Sevimli, “Tümörü patolojiye gönderdik, sonucu kanser olarak çıktı. Hastamızın genel durumu iyi. Aynı gün hastamızı servise aldık. Şu an kanamayla ilgili damar sinir pataloji ile ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadı. Hastamızı, 2 aydır yüzüstü yatmak zorunda olduğu pozisyondan kurtardık. Şu an sırtüstü pozisyonda ve rahat bir şekilde servisimizde hayatını idame etmekte.” ifadelerine yer verdi.

"5 ÜNİTE KAN HAZIRLIĞI YAPTIK"

Meslek hayatında ilk kez böylesine büyüklükte bir tümör ile karşılaştığını da belirten Sevimli, “Dev boyutlarda bu tarz tümörleri genellikle görmeyiz. İhmal edilmiş ya da hasta tarafından çekinildiği için bazen ameliyatı geciktirebilmekte. Fakat bu da hastanın hayatını riske sokmakta. Hastalarımızı da çok yüksek riskle ameliyata almak zorunda kaldık. Yoğun bakım yerleri ayarladık. Öncesinden 5 ünite kan hazırlığı yaptık. Tümörü besleyen damarları Girişimsel Radyolojideki hocalarımız yaktılar. Daha sonra komplikasyonsuz bir ameliyatla tümörünü çıkarmaya muvaffak olduk.” şeklinde konuştu.

"EN AZINDAN RAHAT OTURABİLECEĞİM"

Kendisine yük olan tümörden başarılı bir ameliyatla kurtulan hasta Mahmut Kaya da, “Yaklaşık 2 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Hangi hastaneye gitsem dediler risklidir alamayız. Alırsak daha da fazla yayılır. Hep ertelediler. Biz de dedik başka bir hastaneye gidelim. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne geldik. Sağ olsun Reşit Bey çok iyi bir doktor. Onun methini daha önce duymuştum onun için geldik. Allah ondan razı olsun. 2 aydır yüzüstü yatıyorum ama 2 yıldır çekiyorum. 2 aydır bütün hareketlerim kısıtlanmış durumda. Kitle son zamanlarda daha çok büyümeye başladı. Şu anda çok rahatım. Hocamızın sayesinde daha rahatım sağlığıma kavuştum. Bundan sonraki yaşantım daha da ferah olacak. En azından oturabileceğim.” dedi.