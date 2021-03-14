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- Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı
Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı
Akrabalar arasında çıkan taşlı sopalı kavga, jandarma müdahalesi ile sonlandı.
- AA
- 14.03.2021 - 17:01
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kumçeşme Mahallesi yakınlarında amca çocukları arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
7 YARALI
Bölgeye gelen jandarma ekiplerince sonlandırılan kavgada yaralanan 1'i kadın 7 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayların büyümemesi için hastanede ve kırsal mahallede güvenlik önlemi aldı.