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    Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı

    Akrabalar arasında çıkan taşlı sopalı kavga, jandarma müdahalesi ile sonlandı.
    • AA
    • 14.03.2021 - 17:01
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    Şanlıurfa'da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kumçeşme Mahallesi yakınlarında amca çocukları arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    7 YARALI

    Bölgeye gelen jandarma ekiplerince sonlandırılan kavgada yaralanan 1'i kadın 7 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayların büyümemesi için hastanede ve kırsal mahallede güvenlik önlemi aldı.

    Şanlıurfa da hayvan otlatma kavgası: 7 yaralı #1

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