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- Şanlıurfa'da hemşireyi darbeden 2 hasta yakını tutuklandı
Şanlıurfa'da hemşireyi darbeden 2 hasta yakını tutuklandı
Hastanede hemşireyi darbettikten sonra gözaltına alınan ve emniyette ifade veren hasta yakınlarından 2’si tutuklandı, 1’i serbest kaldı.
- İHA
- 28.03.2022 - 12:35
- Güncelleme : 28.03.2022 - 12:48
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen hasta yakınları, enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y. ile sıra yüzünden tartıştı.
Tartışma sırasında öfkelenen hasta yakınları, hemşire R.Y.’yi darbetti.
Hemşire, aldığı darbeler yüzünden yaralandı.
2’Sİ TUTUKLANDI
Olaya müdahale eden hastane polisi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.