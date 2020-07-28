Şanlıurfa'da hırsızı, annesi ihbar etti

Bir evi soyarken polise yakalanıp, ardından serbest bırakılan hırsızlar, anneleri tarafından polise ihbar edilince soyguna gidemedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde M.N.K. ve Y.İ., gece saatlerinde bir markete girdi.

Marketten çaldıkları eşyaları evlerine götüren hırsızlar, bir hafta önce de bir evi soyarken yakalanmış ancak serbest bırakılmışlardı.

ANNESİ POLİSE İHBAR ETTİ

Geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlığın ardından tekrar ellerinde eşyalarla eve gelen M.N.K.'nın annesi S.K. durumdan şüphelenerek polisi aradı. Eve giden Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polisler, malzemelerin bir marketten çalındığını belirledi.

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GEÇEN HAFTA DA EV SOYDULAR

Yaklaşık bir hafta önce ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde yabancı uyruklu Abdülaziz Hammadi ve ailesinin evi sabah erken saatlerde soyuldu.

Balkondan eve giren hırsızlar 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Bölgede devriye atan polisler, M.N.K. ve Y.İ. isimli şahısların o saatte sokakta olmalarından şüphelendi.

İTİRAF ETTİLER

Durdurulan şahısların üst aramasını yapan polisler, taşıdıkları çanta içerisinde 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve bir miktar para olduğunu belirledi. Zanlılar, polisin sorgusunda hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

SOYULAN AİLE, POLİSİ GÖRÜNCE ANLADI

Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık olayının gerçekleştiği eve gitti. Evin zilini çalan polisler, uyuyan aileyi uyandırdı. Kapıyı açan aile, polisi ellerinde eşyalarıyla görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Soyulduklarını o anda fark eden aile polis ekiplerine teşekkür etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından hırsızların çaldığı malzemeler aileye teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan M.N.K. ve Y.İ. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





