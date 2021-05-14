Şanlıurfa’da hırsızlar gece bekçisini hortumla döverek bayılttı

Yıkımı gerçekleştirilen binaya girip hurda demir ve bakır çalmak isteyen şahıslar gece bekçisi ile karşılaştı. Şahıslardan biri bekçiye hortum ile vurarak bayılttı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, yıkılan bir binaya girerek hurda demir ve bakırları almak isteyen hırsızlar, binada görevli gece bekçisi Ahmet G. ile karşı karşıya geldi.

Kaçmak için girişimde bulunan hırsızlardan biri, alanda bulunan kalın su hortumu ile Ahmet G.’nin kafasına vurdu.

Ahmet G. olay yerinde baygınlık geçirirken, bağrışma sesini duyan diğer görevli olay yerine koştu.

İş arkadaşını yerde gören görevli durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hortumla dövülerek bayıltılan görevli Ahmet G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“MÜDAHALE EDECEK BİR DURUMUM YOKTU”

Darp raporu alarak hırsızlardan şikayetçi olan Ahmet G., şu ifadeleri kullandı:

“Ben ve bir arkadaş şu anda burada görevliyiz. Biz burada ekmek parası kazanmak için gecemizi gündüzümüzü veriyoruz. Biz alan yakınında yemek yerken içeriden bir anda sesler geldi. İçeriye gidip bakalım ne oluyor dedik. İçeriye tam girecekken bir anda içerideki hırsızlar gözüme hortumla vurup bana küfrederek kaçtı. İçeride biri Cuma E. diye sesleniyordu. Daha sonra hepsi kaçtı. Ben o an yere düştüm. Müdahale edecek bir durumum yoktu ve o anda arkadaşlarım geldi, başımda durdu. Polisler geldi. Daha sonra ambulans geldi, karakola gidip ifade verdim. Hastanede darp raporu aldım. Ben bu kişilerden şikayetçiyim. Yetkililerden bu kişilerin yakalanmasını istiyorum.”