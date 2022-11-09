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    Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

    Şanlıurfa Suruç'ta husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki Cihan Kayhan yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
    • 09.11.2022 - 23:50
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    Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

    Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Cihan Kayhan, Mehmet Kayhan (32) ile İbrahim Malgat (45) yaralandı.

    Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cihan Kayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayhan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, kavgada yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi devam ederken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı #1


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