Alacak verecek kavgasına tutuşan tarafların; silah, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'da yaşayan ve aralarında alacak verecek meselesi olan akrabalar, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

Husumetli iki grup arasında tartışma çıkarken, olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI SOPALI KAVGA: 2 YARALI

Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran akrabaların kavgasına engel olamayan vatandaşlar polisten yardım istedi. E.Ç. (23) ile A.Ç.'nin (34) yaralandığı olay polisin müdahalesiyle sonlanırken, yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi de polis tarafından gözaltına aldı. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da husumetli akrabalar arasında kavga