Husumetli olan A.P ile R.E'nin arasında çıkan tartışma kavgaya dönerken, R.E yoldan geçen F.A'yı vurdu. Olay yerinden kaçan şahıs, drone destekli operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübe ilçesinde aralarında husumet olduğu belirlenen A.P. ile R.E., sokakta karşı karşıya geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa bir süre içerisinde silahlı kavgaya döndü. R.E., husumetlisine ateş ederken, mermi yoldan geçen F.A'ya isabet etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılırken, şüpheli R.E. olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari R.E.’nin arkadaşı M.Ö. ile birlikte araçla kaçtığını ve Bozova ilçesi Taşan Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Şanlıurfa'da husumetliler arasında silahlı kavga VİDEO







YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Adrese düzenlenen operasyonla R.E. kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kaldığı ikamet ve eklentilerinde drone destekli yapılan aramada; 1 adet seri numarası silinmiş tabanca, 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



