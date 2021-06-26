Şanlıurfa'da boşanan çiftin aileleri arasında yaşanan husumet kavgaya dönüştü. Ailelerden biri diğer aileden 7 kişiyi silahla yaralayıp araçla üzerlerinden geçmeye çalıştı.

Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi’ne dün akşam saatlerinde otomobille gelen, boşanan çiftlerden birinin aile fertleri, evlerinin önünde duran diğer ailenin bireylerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı.

SİLAHLA YARALADILAR, ARAÇLA EZMEYE ÇALIŞTILAR

Şüpheliler, yere yığılan yaralıların üzerinden otomobille geçmeye çalışarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da husumetlileri 7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar-Video

1'İ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONUNDA

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara sürücünün otomobille çarpmaya çalışması yer aldı.

Polis ekiplerinin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.