Şanlıurfa'da içinde baba ve oğlunun olduğu otomobile ateş açıldı

Şanlıurfa'da içinde baba ve oğlunun olduğu otomobile ateş açıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilde oturdukları sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Kadir Altın öldü, oğlu Yusuf Altın ağır yaralandı.

Öğleden sonra Sarayaltı Mahallesinde meydana gelen olayda, Kadir Altın ile oğlu Yusuf Altın, evlerine gitmek için bindikleri otomobile, plakası öğrenilmeyen otomobille yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ateş açtı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği baba ve oğlu ise çevredekilerin yardımıyla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Kadir Altın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan oğlu Yusuf Altın'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









