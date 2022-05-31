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    Şanlıurfa'da icra müdürlüklerine rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

    4 ilde icradan satılan malzemelerle ilgili usulsüzlük yapan suç örgütüne "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla operasyon yapıldı.
    • 31.05.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:58
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    Şanlıurfa'da icra müdürlüklerine rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

    Şanlıurfa il merkezi ve Siverek ilçesi ile Eskişehir, Ankara ve Gaziantep illerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı belirlenen İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarının da bulunduğu 5'i aktif İcra Müdürlüğü personeli, 2'si İcra Müdürlüğünden emekli personel ve 3'ü bilirkişi 24 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

    23 şüpheli gözaltına alındı

    Polis ekiplerince, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarının da bulunduğu 5'i aktif İcra Müdürlüğü personeli, 2'si İcra Müdürlüğünden emekli personel ve 3'ü Bilirkişi arasında bulunduğu 24'şüpheliden 23 zanlıyı yakaladı.

    8 kişi tutuklandı

    AA'nın habeerine göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 8'i tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şanlıurfa da icra müdürlüklerine rüşvet operasyonu: 8 tutuklama #1


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