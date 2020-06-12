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    Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi kavgası: 6 yaralı

    Aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.06.2020 - 15:04
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    Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi kavgası: 6 yaralı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sepetli Mahallesi'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

    6 YARALI

    Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Mahmut Kurt, Kasım Sunkar, Mehmet Sunkar, Mustafa Sunkar, Halil Cansever ve Mehmet Cansever yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    4 ŞAHSA GÖZALTI

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, mahallede önlem alan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

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