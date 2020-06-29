Şanlıurfa'da iki aile arasında 'duvar' kavgası: 13 yaralı

Komşu iki ailesinde 'istinat duvarı' meselesi yüzünden çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada yaralanan 13 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evlerinin çevresine istinat duvarı örmek isteyen Aloglu ailesi ile duvarın kendi arazileri içinde yapıldığını söyleyen Kaçar ailesi arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

13 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışılanları belirlemek için çalışma başlattı.