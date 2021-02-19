Euro
8.4618
0.34%
Dolar
6.9841
0.28%
Altın
399.98
0.54%
Borsa
1.56
0.9%
Bitcoin
382.710
5.75%
EXEN Coin
17.71
3.14%
1ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 1 C

    Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga

    Husumetli ailelerin terör estirdiği kavgada 3 kişi yaralanırken, olay anı çevredekilerin kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 21:38
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 21:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga

    Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Küçükçiçek Mahallesi’nde, iki aile arasında önceki dönem gerçekleştirilen muhtarlık seçimi nedeniyle devam eden husumet kavgaya dönüştü.

    Kavga akşam saatlerinde Harran ilçe merkezine de taşındı.

    PEŞ PEŞE KURŞUN YAĞDIRDILAR: 3 YARALI

    Silahların ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

    Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredekilerin silah sesleri üzerine kaçıştığı anlar dikkat çekti.

    Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga

    Şanlıurfa da iki aile arasında silahlı kavga #1

    Şanlıurfa da iki aile arasında silahlı kavga #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir