Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga

Husumetli ailelerin terör estirdiği kavgada 3 kişi yaralanırken, olay anı çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Küçükçiçek Mahallesi’nde, iki aile arasında önceki dönem gerçekleştirilen muhtarlık seçimi nedeniyle devam eden husumet kavgaya dönüştü.

Kavga akşam saatlerinde Harran ilçe merkezine de taşındı.

PEŞ PEŞE KURŞUN YAĞDIRDILAR: 3 YARALI

Silahların ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredekilerin silah sesleri üzerine kaçıştığı anlar dikkat çekti.

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga