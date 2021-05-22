Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavga dönüştü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 6 YARALI

Kavgada ilk belirlemelere göre Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.