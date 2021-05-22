- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga
Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
- İHA
- 22.05.2021 - 11:33
- Güncelleme : 22.05.2021 - 11:39
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavga dönüştü.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 6 YARALI
Kavgada ilk belirlemelere göre Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.