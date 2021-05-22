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    Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga

    Arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 11:39
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    Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavga dönüştü.

    3 KİŞİ ÖLDÜ, 6 YARALI

    Kavgada ilk belirlemelere göre Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

    Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

    Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga #1

    Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga #2

    Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga #3

    Şanlıurfa’da iki akraba aile arasında silahlı kavga #4

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