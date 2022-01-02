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    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

    Suruç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Burhan Kılıçer hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 22:47
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 22:51
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    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

    Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde, sürücüleri öğrenilmeyen 34 HV 8871 ile 55 AAY 036 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçları görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Burhan Kılıçer’in(35) yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.

    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı #1

    Kazada hayatını kaybeden Burhan Kılıçer’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı VİDEO

    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı #2

    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı #3

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    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı #5

    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı #6

    Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı #7


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